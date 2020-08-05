الرئيس عون: مصممون على السير في التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت

وكالات:

أكد االرئيس اللبناني ميشال عون التصميم على السير في التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت سريعا الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، حسبما نقلت (LBCI) اللبنانية.

وقال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، "إننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين والمقصرين وإنزال أشد العقوبات بهم وسنعلن بشفافية نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق".

ودعا عون الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة.

بدوره قال رئيس الحكومة حسان دياب إن ملف التحقيق أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة، داعيا لتكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين ومعالجة الجرحى وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار.

وأضاف دياب أن البلد يعيش أزمة وطنية، متمنيا على الجميع وقف السجالات والانصراف للتعامل مع الكارثة التي أصابت البلد.

وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة اليوم، أن "هناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن".