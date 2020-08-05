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هولندا ترسل فريقا من الخبراء إلى بيروت

11:12 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
هولندا ترسل فريقا من الخبراء إلى بيروت

انفجار بيروت

لاهاي- (د ب أ):

تعتزم هولندا إرسال فريق من الخبراء إلى بيروت عقب الانفجار المدمر الذي شهدته أمس الثلاثاء وأودى بحياة مئة شخص على الأقل وأصاب 4 آلاف آخرين.

وأعلنت وزيرة التجارة الهولندية سيجريد كاج اليوم الأربعاء في تصريحات إذاعية إن نحو 70 إغاثيا سيتوجهون مساء اليوم إلى العاصمة اللبنانية.

وذكرت الوزيرة أن الفريق يضم أطباء ورجال إطفاء وأفراد شرطة متخصصيين في انتشال الأفراد من تحت الأنقاض، وقالت: "هولندا متخصصة للغاية في البحث عن الناجين والقتلى أسفل الحطام... هذا مهم جدا الآن. الوقت ينفد".

وبحسب بيانات الوزيرة، أصيب موظفان في السفارة الهولندية ببيروت جراء الانفجار.

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