روحاني يعرب عن أمله في أن يتمكن لبنان من احتواء تداعيات حادث مرفأ بيروت

طهران- (د ب أ):

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أمله في أن يتمكن لبنان من احتواء تداعيات الحادث الذي شهده مرفأ بيروت أمس.

كما أعرب، في رسالة بعث بها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يتمكن لبنان من تحديد أسباب الحادث، وأن يعود "الهدوء والاستقرار إلى بيروت".

وأعرب، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، عن استعداد بلاده لإرسال مساعدات طبية ودوائية لعلاج جرحى الانفجارات.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني صباح اليوم ارتفاع عدد قتلى الانفجارات التي شهدها مرفأ بيروت أمس إلى مئة قتيل، إلى جانب نحو أربعة آلاف مصاب.

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تعازيه في ضحايا الحادث، وكتب على موقع تويتر :"قلوبنا ودعاؤنا مع الناس في لبنان.. كونوا أقوياء".