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انفجار لبنان: وزارة الطوارئ الروسية ترسل خمس طائرات لمساعدة بيروت

10:23 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
انفجار لبنان: وزارة الطوارئ الروسية ترسل خمس طائرات لمساعدة بيروت

انفجار بيروت

وكالات:

قالت وزارة الطوارئ الروسية اليوم إنها سترسل 5 طائرات إلى بيروت للمساعدة في إزالة آثار انفجار المرفأ، كما سترسل هيئة حماية المستهلك متخصصين ومختبرات للكشف عن كورونا ووسائل للوقاية، حسبما نقلت وكالة انترفاكس الإخبارية.

وأضافت الوزارة أن، "خمس طائرات تابعة للوزارة ستتوجه في إطار عملية إنسانية إلى بيروت، لتقديم المساعدة في إزالة عواقب الكارثة التي وقعت أمس. وستحمل الطائرات مستشفى متنقلا وأطباء، وعناصر فرق إنقاذ وكذلك عناصر طبية مع مختبر للكشف عن إصابات كورونا المستجد.

وشددت الوزارة، على أنه سيتم تزويد كل عناصر الفريق الروسي، المتوجه إلى لبنان، ببدلات خاصة ووسائل الوقاية الشخصية والمعدات الواقية من الوضع الوبائي المتعلق بكوفيد-19.

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