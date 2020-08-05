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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 280 ألفا و846 حالة

07:43 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 280 ألفا و846 حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 280 ألفا و846 حالة.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6007 حالات.. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 122 ألفا و16 حالة إصابة في إقليم "السند"، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 93 ألفا و336 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 11 ألفا و780 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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