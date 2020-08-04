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الكويت: إرسال مساعدات طبية عاجلة للبنان لمواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت

10:01 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الكويت: إرسال مساعدات طبية عاجلة للبنان لمواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت

انفجار بيروت

الكويت - (أ ش أ)

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان؛ لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء.

وأعرب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان صحفي، عن خالص تعازي نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومواساته إلى أسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، سائلا المولى تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه من كل مكروه.

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