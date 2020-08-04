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كندا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 118973 والوفيات إلى 8995

07:30 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
كندا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 118973 والوفيات إلى 8995

أرشيفية

أوتاوا- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كندا إلى 118973 حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وبلغ عدد الوفيات في كندا 8995 حالة وفاة بينما تعافى 103284 شخصا من مرض كوفيد 19، بعد مرور نحو 27 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة في كندا.

فيروس كورونا أوتاوا كندا

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