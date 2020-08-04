كندا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 118973 والوفيات إلى 8995

أوتاوا- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كندا إلى 118973 حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وبلغ عدد الوفيات في كندا 8995 حالة وفاة بينما تعافى 103284 شخصا من مرض كوفيد 19، بعد مرور نحو 27 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة في كندا.