كندا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 118973 والوفيات إلى 8995
أوتاوا- (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كندا إلى 118973 حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .
وبلغ عدد الوفيات في كندا 8995 حالة وفاة بينما تعافى 103284 شخصا من مرض كوفيد 19، بعد مرور نحو 27 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة في كندا.
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