السعودية تسجل 35 حالة وفاة و1342 إصابة جديدة بكورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2984حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1342 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 281 ألفا و435 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1635 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 243 ألفا و 688 شخصا.