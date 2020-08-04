صحيفة بريطانية تحذر: استئناف الدراسة قد يتسبب في "موجة كورونا ثانية"

لندن- أ ش أ:

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على دراسة حديثة ترجح أن استئناف الدراسة في مدارس المملكة المتحدة وعودة الأطفال إلى المدرسة في سبتمبر المقبل قد يؤدي إلى موجة ثانية مدمرة وكارثية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ما لم يطور جهاز الخدمات الصحية أساليب اختبارات الكشف عن الوباء ورصد تحركاته وتتبعه بشكل كبير.

ونقلت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء- عن علماء، قولهم إن استئناف الدراسة في المملكة المتحدة سوف يؤدي حتما إلى كارثة أخرى تصل ذروتها في ديسمبر المقبل.

واستدرك العلماء قائلين إنه يمكن تفادي هذه الكارثة إذا كثفت السلطات عمليات اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس على نحو كبير مع مزيد من التطوير في نظم تتبع المخالطين ورصدهم.

وأفادت الدراسة بأنه سيكون هنالك حاجة إلى اختبار وفحص حوالي 75 في المئة من المصابين بكوفيد19 وخضوعهم للعزل الذاتي من أجل تفادي موجة ثانية من فيروس كورونا قد يسببها استئناف الدراسة.

وتواترت أنباء الليلة الماضية تفيد بأن الوزراء يضعون خططًا لدخول فرق لاختبار فيروس كورونا إلى الفصول الدراسية في المناطق ذات معدل الإصابة المرتفع، لتجنب إغلاق هذه المدارس.

وفي السياق ذاته، رجح خبراء أنه لتفادي حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا عند إعادة فتح المدارس، يجب أن ترتفع قدرة الهيئة الوطنية للرعاية الصحية في بريطانيا لتتبع الحالات المصابة والمخالطين إلى 68 في المئة.

غير أن نظام الهيئة الوطنية للرعاية الصحية في بريطانيا الحالي ليس جيدًا بما يكفي، إذ أنه لا يستطيع الوصول سوى لنصف المخالطين ، ولا تجرى اختبارات كورونا سوى لجزء صغير من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، وفقًا لباحثين من جامعة كوليدج لندن وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي.