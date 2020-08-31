عبر السعودية.. تفاصيل رحلة "السلام" التاريخية من إسرائيل إلى الإمارات (صور)

كتبت – إيمان محمود:

للمرة الأولى في تاريخها، شهدت الأجواء السعودية، اليوم الاثنين، عبور أول رحلة مباشرة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال" بين تل أبيب وأبو ظبي، وذلك بعد توقيع اتفاق السلام التاريخي بين الإمارات وإسرائيل منتصف أغسطس الجاري.

وأظهرت صورًا نشرتها شركة العال أنها كتبت على طائرتها من طراز بوينغ 737-900، كلمة "سلام" باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والعبرية.

ونقلت الطائرة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى أبو ظبي، برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما يضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد، الذي يشمل ممثلين عن عدد من قطاعات ومجالات حيوية في جوانب الاستثمار والمالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة والثقافة، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارات لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة وتعزيز العمل المشترك.

وتحمل الرحلة من تل أبيب إلى أبو ظبي رقم 971، وهو رمز الإمارات الهاتفي، فيما تحمل رحلة العودة إلى تل أبيب رقم 972 وهو رمز إسرائيل الهاتفي.

صورة تاريخية هذا الصباح في مطار بن جوريون الإسرائيلي الذي يشير إلى وجهة طائرة السلام من إسرائيل إلى أبو ظبي. مبروك لكل محبي السلام والتعايش بالشرق الاوسط والعالم. pic.twitter.com/JBFU0cuaG6 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 31, 2020

للمرة الأولى.. "عبر السعودية"

يوم أمس الأحد، كشفت وسائل إعلام عبرية أن شركة الطيران الإسرائيلية "العال" تقدمت بطلب لسلطة الطيران السعودية، للسماح لها بالتحليق عبر أجوائها خلال رحلتها إلى أبو ظبي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن طلب "العال" إلى هيئة الطيران المدني السعودية، أرسل عبر مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووسطاء دوليين، وأشار إلى أن الشركة لم تتلق حتى هذه اللحظة الرد السعودي على طلبها.

ونقل "واينت" عن مسؤول في شركة الطيران الإسرائيلية، قوله إن "التوقعات تشير إلى أن السلطات السعودية ستمنح "العال" موافقة استثنائية "كون الطائرة تضم وفدا أمريكيا رفيع المستوى".

ولم تصدر السعودية أي ردّ رسمي بشأن الطلب الإسرائيلي حتى اللحظة.

وفي الوقت ذاته، أفادت البيانات التي تنشرها مواقع خاصة بحركة الملاحة الجوية أن الطائرة الإسرائيلية التي غادرت مطار تل أبيب، صباح اليوم، دخلت الأجواء الجوية السعودية.

وأظهرت بيانات موقع "Flightradar24" أن رحلة طيران "العال" (إي.إل.واي 971) عبرت الحدود الأردنية السعودية بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، متجهة إلى منطقة الجوف في شمال السعودية.

Thanks to a recent peace deal between Israel and Saudi Arabia, El Al can now fly over Saudi Arabia en route to UAE. Track #LY971 the historic direct flight at https://t.co/RA8l6MD7Tq pic.twitter.com/R5hWlXtewH — Flightradar24 (@flightradar24) August 31, 2020

كما أكد الأمر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر، الذي نشر بصورة من مسار الرحلة إلى الإمارات، وعلق قائلا: "لحظة تاريخية. لأول مرة في التاريخ تعبر طائرة تجارية إسرائيلية الأجواء السعودية، طائرة السلام فوق مدينة الرياض في طريقها من إسرائيل الى الإمارات".

بالكمامة المطبوع عليها العلمان الإماراتي والإسرائيلي يعرض أحد ركاب الرحلة المباشرة من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة أولى لحظاتها التاريخية 🇦🇪🇮🇱@RaphaelAhren pic.twitter.com/Y3XNjRyQZc — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) August 31, 2020

من جانبه، أكد قبطان طائرة "السلام" التابعة للشركة الإسرائيلية، أن "السعودية سمحت باستخدام أجوائها"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأشار قبطان الطائرة إلى أن موافقة السعودية وفرت 5 ساعات من مدة الرحلة، إذ أصبحت تستغرق ساعتين عوضًا عن 7 ساعات.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحلق فيها رحلة الطيران التابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية، عبر المجال الجوي السعودي، فيما لا ترتبط إسرائيل بأي علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.