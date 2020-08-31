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كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد البلاغات ضد منتهكي أوامر ارتداء الكمامة لمكافحة "كوفيد-19"

08:15 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد البلاغات ضد منتهكي أوامر ارتداء الكمامة لمكافحة "كوفيد-19"

أرشيفية

سول - (أ ش أ):
أظهرت بيانات فريق مكافحة فيروس كورونا في هيئة الشرطة بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد البلاغات المقدمة إلى الشرطة ضد الأشخاص الذين لا يلتزمون بارتداء كمامات الوجه بعد أن فرضت الحكومة ارتداء كمامات الوجه كجزء من تدابير مكافحة "كوفيد-19".
وذكرت البيانات وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن عدد البلاغات من هذا النوع ارتفع إلى 1280 بلاغا أو 256 بلاغا في المتوسط يوميا بين يومي الاثنين والجمعة من الأسبوع الماضي ما يعد زيادة قدرها 17 ضعفا مقارنة بمتوسط عدد البلاغات اليومية (15 بلاغا) في الفترة بين يومي 26 مايو الماضي و 23 أغسطس الجاري.
وقالت الشرطة الكورية الجنوبية إنها تعاملت مع 41 حالة حكم عليها كجرائم وتم احتجاز 31 شخصا بما يشمل اثنين ألقي القبض عليهما وطبقت غرامات على 10 أشخاص.
وبدأت حكومة سول في فرض ارتداء كمامات الوجه اعتبارا من الاثنين الماضي، وبموجب هذا القرار يتعين على جميع قاطني وزائري سول ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وكذلك في الأماكن المفتوحة المكدسة باستثناء وقت تناول الطعام.

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا الكمامات

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