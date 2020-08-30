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لبنان يسجل 595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

10:07 م الأحد 30 أغسطس 2020
لبنان يسجل 595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

فيروس كورونا في لبنان

بيروت - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 16870 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 160 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8642 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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فيروس كورونا لبنان بيروت وزارة الصحة اللبنانية

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