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السعودية تكتشف حقلين للزيت والغاز في شمالي البلاد

02:48 م الأحد 30 أغسطس 2020
السعودية تكتشف حقلين للزيت والغاز في شمالي البلاد

الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - (د ب أ):

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاحد، اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عن الوزير السعودي قوله إن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكنت من اكتشاف حقلي "هضبة الحجَرَة" للغاز في منطقة الجوف، و"أبرق التُّلول" للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.

وبيَّن أن الغاز الغني بالمُكَثَّفَات تدفق من مكمن الصَّارة بحقل هضبة الحجَرَة، شرق مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو 1944 برميلاً من المُكَثَّفَات.

وأضاف أن الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في حقل أبرق التُّلول في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل 3189 برميلٍ يومياً، مصحوبا بنحو مليون ومئة ألف قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

ولفت إلى أن الغاز تدفق من مكمن القوّارة في الحقل نفسه، بمعدل مليونين و400 ألف قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بـ 49 برميلاً يوميا من المُكَثَّفات.

وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية ستواصل العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات في الحقلين، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين.

الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز الرياض وزير الطاقة السعودي

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