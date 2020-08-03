ترامب يفرض قيودًا على استخدام العمال الأجانب في تنفيذ العقود الحكومية

واشنطن - (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع أمر تنفيذي يمنع الوكالات الاتحادية الأمريكية من الاستغناء عن العمال من المواطنين الأمريكيين أو حملة بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) ليحل محلهم عمال أجانب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول في الإدارة الأمريكية لم تحدد هويته القول إن الأمر سيزيد التدقيق في استخدام الشركات المتعاقدة مع المؤسسات الاتحادية لتأشيرة دخول الولايات المتحدة المعروفة باسم "إتش-1 بي" التي تسمح باستقدام الأجانب بصورة مؤقتة لأداء الأعمال التي تحتاج إلى مهارات عالية بدلا من الاعتماد على العمال الأمريكيين.

وأشارت بلومبرج إلى أن الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد، دفع بملايين العمال الأمريكيين إلى صفوف العاطلين، مع استمرار الغموض بشأن التعافي الاقتصادي في ظل استمرار ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في العديد من الولايات الأمريكية.

ومع تخلف ترامب عن منافسه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن في استطلاعات الرأي، فإن هذه الخطوة من جانب ترامب تستهدف إظهار تحركه لدعم سوق الوظائف للأمريكيين.

في الوقت نفسه مازالت الإدارة الأمريكية تجري محادثات مع الحزب الديمقراطي المعارض والمسيطر على أغلبية مقاعد مجلس النواب بشأن تمديد العمل بإعانات البطالة الإضافية التي تم إقرارها قبل شهور للتخفيف من حدة تداعيات جائحة كورونا على الأمريكيين.

وبحسب المسؤول الأمريكي فإن الأمر التنفيذي الذي يعتزم ترامب توقيعه، سيلزم المؤسسات الاتحادية بمنح الأفضلية للمواطنين الأمريكيين وحملة البطاقة الخضراء في شغل الوظائف المؤقتة تماما كما هو الحال بالنسبة للوظائف الحكومية الدائمة. كما يتضمن الأمر إجراء دراسة لمعرفة عدد الوظائف الاتحادية التي يقوم بها أجانب من حملة تأشيرة العمل المؤقتة لذوي المهارات العالية.

يأتي تحرك ترامب في أعقاب إعلان السلطات في منطقة "تينسي فالي" الأمريكية في يونيو الماضي لاستغناء عن 62 متخصص في تكنولوجيا المعلومات، في أعقاب نقل أعمال البيانات والبرمجة في فرع وكالة الطاقة الاتحادية إلى شركة خارجية بنظام التعهيد.