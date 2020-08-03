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روسيا: توقعات بتسجيل أول لقاح ضد كورونا خلال 10 أيام

03:49 م الإثنين 03 أغسطس 2020
روسيا: توقعات بتسجيل أول لقاح ضد كورونا خلال 10 أيام

لقاح ضد كورونا

موسكو- (أ ش أ):

قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إن الصندوق يتوقع تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في روسيا خلال 10 أيام، وأن هناك طلبات من دول أجنبية لإنتاج اللقاح؛ من بينها البرازيل والهند.

وأضاف دميترييف - في تصريحات تلفزيونية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الإثنين - "نتوقع تسجيل اللقاح في روسيا خلال 10 أيام.. بالطبع ستلتزم وزارة الصحة بجميع الإجراءات، لقدت سلموا بالفعل أولى النتائج، وتجارب المرحلتين الأولى والثانية، ويعتبرون أن النتائج جيدة جدا .. بعض الدول الأجنبية مهتمة بإنتاج اللقاح، هناك طلبات من 20 دولة، وهناك أكثر من 5 دول تعمل معنا من أجل تصنيع اللقاح الروسي في بلادهم".

وتابع قائلا: " من المهم أنه لن يتم تلقيح الروس فقط.. بالطبع هناك اهتمام كبير من البرازيل والهند، ومن العديد من البلدان الأخرى التي تنتظر إلى اللقاح الروسي".

وأوضح رئيس صندوق الاستثمارات: "ننتظر بالتأكيد تسجيل هذا اللقاح في روسيا.. إذا حدث هذا في غضون الأيام العشرة المقبلة، فلن نتقدم على الولايات المتحدة الأمريكية فحسب بل على جميع البلدان الأخرى، لأن هذا سيكون أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد مسجل في العالم".

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أعلن قبل أيام أن التجارب السريرية للقاح ضد فيروس "كورونا" الذي يطوره مركز "جاماليا" اكتملت بنجاح، مشيراً إلى أنه من المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا في شهر أكتوبر المقبل.

وبدأت التجارب السريرية على اللقاح، الذي طوره مركز" جاماليا" القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، في جامعة "سيتشينوف" الروسية، في 18 يونيو الماضي. كما يتم إجراء اختبارات اللقاح على متطوعين في مستشفى "بوردينكو" التابع لوزارة الدفاع الروسية.

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