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الكاظمي يتعهد بمتابعة ملف المختفين قسرًا في العراق

08:51 م السبت 29 أغسطس 2020
الكاظمي يتعهد بمتابعة ملف المختفين قسرًا في العراق

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ)

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن ملف المغيبين قسرًا في العراق يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وتعهد رئيس الحكومة العراقية، خلال استقباله عددًا من العوائل من محافظتي صلاح الدين والأنبار، ومدينة الصدر في بغداد ممن غُيّب أبناؤهم قسرًا، بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يوافق يوم غد الأحد بمتابعة "المغيبين شخصيًا وهو التزام قانوني للعراق تجاه شعبه والعالم".

وأكد الكاظمي مشاركته للعوائل "أحزانها وآلامها على فقد أبنائها" ووعد بمتابعة ملف المفقودين قسرا بكل جدّية، انطلاقا من مبدأ قانوني ودستوري، فضلاً عن كونه مبدأ أخلاقيُا.

وخاطب الكاظمي العوائل قائلا: "إن الكثير من الممارسات غير القانونية ذات الطبيعة الإجرامية، التي كنا نعتقد أنها قد ولّت مع زوال النظام السابق، مازالت تمارس وهي مرفوضة مهما كانت أسبابها والجهة التي اقترفتها، تارة لأسباب طائفية ونزاعات عبثية، وتارة أخرى بسبب عصف سياسي تسبب بتغييب شباب مازالت عوائلهم بانتظارهم".

واستمع رئيس الوزراء العراقي إلى قصص مؤثرة، روتها العوائل عن أبنائها الذين فُقدوا، في أحداث مختلفة وفي أوقات متباينة.

وتشكو المئات من العوائل العراقية بغياب أبنائها في حوادث مختلفة موزعة بين اعتقالهم من القوات الأمنية وآخرين من قبل تنظيمي القاعدة وداعش والميليشيات المسلحة بعد سقوط حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام وخلال موجة العنف الطائفي التي اجتاحت البلاد بعد العام 2003.

مصطفى الكاظمي العراق حقوق الإنسان

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