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ماكرون يحذر من "حرب أهلية" في لبنان.. ويستهل زيارته الثانية بلقاء فيروز

12:09 م السبت 29 أغسطس 2020
ماكرون يحذر من "حرب أهلية" في لبنان.. ويستهل زيارته الثانية بلقاء فيروز

إيمانويل ماكرون

بيروت- باريس- (بي بي سي):

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "حرب أهلية" في لبنان "إذا تخلينا عنه"، وذلك قبيل عودته إلى بيروت الأسبوع المقبل في زيارته الثانية بعد انفجار بيروت في الرابع من الشهر الجاري.

وقال ماكرون إن هناك قيودا يفرضها النظام الطائفي في لبنان، مُشيرًا إلى أن المصالح السياسية خلقت وضعا لا يكاد يوجد فيه أي تجديد ويستحيل مع النظام الحالي إجراء إصلاحات.

وأكّد أن "فرنسا لن تفرض رأيها، لكنها ستظل تطالب الأطراف المختلفة بالتغيير".

ورأى ماكرون أن الإصلاحات التي يتعين تنفيذها: تمرير قانون مكافحة الفساد، وإصلاح قطاع الطاقة والنظام المصرفي.

وقالت الرئاسة الفرنسية أمس الجمعة، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن ماكرون سيستهل زيارته بلقاء الفنانة فيروز وعدد من السياسيين.

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فيروز لبنان انفجار بيروت الحرب الأهلية إيمانويل ماكرون

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