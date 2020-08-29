أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

الأرجنتين تمدد القيود الرامية إلى الحد من تفشي كورونا حتى 20 سبتمبر

03:14 ص السبت 29 أغسطس 2020
الأرجنتين تمدد القيود الرامية إلى الحد من تفشي كورونا حتى 20 سبتمبر

أرشيفية

بوينس ايرس- (د ب أ):
مددت الأرجنتين، يوم الجمعة، القيود الرامية إلى الحد من تفشي كورونا حتى 20 أيلول/سبتمبر، وحذر الرئيس ألبرتو فرنانديز من أن الوباء أصبح الآن ينتشر "في الدولة بأكملها".

وقال فرنانديز في رسالة فيديو إن العدوى كانت مركزة في السابق على منطقة العاصمة بوينس ايرس، إلا أن الأقاليم الـ18أصبحت حاليا مناطق عدوى مجتمعية مستمرة.

وأكدت الحكومة يوم الجمعة ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 392 ألفا وتسع حالات، وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 8271 وفاة.

وسيتم الإبقاء على قيود متنوعة، إلا أن فرنانديز أعلن أنه سيتم السماح بتجمع ما يصل إلى 10 أشخاص في الأماكن المفتوحة مع الالتزام بإجراءات السلامة

وتخضع الأرجنتين لقيود للحد من تفشي فيروس كورونا منذ أواخر آذار/مارس.

وحذر فرنانديز" إذا تراخينا.. لا يوجد نظام صحي يستطيع تحمل الضغط".

الأرجنتين فيروس كورونا حالات وفيات

الخبر التالى:

سفينة إنقاذ المهاجرين لويز ميشيل تطلب مساعدة فورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98062

    عدد المصابين

  • 69612

    عدد المتعافين

  • 5342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24584563

    عدد المصابين

  • 17066926

    عدد المتعافين

  • 834431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| إيلون ماسك يعرض تجربة ربط الدماغ البشري مباشرة بالكمبيوتر