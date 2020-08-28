السودان: فشل التوصل لصيغة مشتركة حول سد النهضة

وكالات:

أعلنت وزارة الري السودانية، أن المفاوضات الثلاثية بين السودان مصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق اختتمت دون التوافق على مسودة الاتفاق المدمجة المفترض تقديمها لرئاسة الاتحاد الإفريقي بتاريخ اليوم.

وأوضحت وزارة الري السودانية، في بيان، اليوم الجمعة، ونقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه سيترك الخيار لكل دولة من الدول الثلاث بمخاطبة رئاسة الاتحاد الإفريقي بشكل منفرد.

وعقدت المفاوضات بمشاركة وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث وبرعاية الإتحاد الإفريقي و بحضور الخبراء والمراقبين من قبل الإتحاد الإفريقي، الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وانعقدت جلسة المباحثات اليوم، بعد مفاوضات مطولة بين الدول الثلاث علي مستوى الخبراء لدمج مسودات الاتفاقيات المقترحة من الدول الثلاثة والتي شارك فيها السودان بالرغم من تحفظاته عليها بالنظر إلى أن للدول الثلاث تجارب مازالت حاضرة في تبني هذه الصيغة في تقريب وجهات النظر، بالمقابل اقترح السودان دورا أكبر للخبراء والمراقبين في التوصل لهذه المسودة المدمجة.

خلال الجلسة قدم خبراء الدول الثلاثة تقريرًا عن أعمال اللجان في محاولة الخروج بمسودة اتفاق موحد من المسودة المدمجة لمقترحات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث.

و بعد تقييم دقيق لتطور المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيام الماضية، بدا واضحا تعثر مسيرة دمج المسودات الثلاثة، وذلك وفقًا لبيان وزارة الري السودانية.

وأعاد ياسر عباس، وزير الري و الموارد المائية السوداني، التاكيد على أن التوصل لاتفاق يحتاج إلى إرادة سياسية وأن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية.

وتوافقت الدول الثلاث على اختتام جولة المفاوضات الحالية دون التوافق على مسودة الاتفاق المدمجة المفترض تقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي بتاريخ اليوم ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠، كما سيترك الخيار لكل دولة من الدول الثلاث بمخاطبة رئاسة الإتحاد الأفريقي بشكل منفرد.

وأكد الوفد السوداني أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق وأنه سيكون مستعدا لاستئناف المفاوضات في أي وقت بعد التواصل مع رئاسة الإتحاد الأفريقي.