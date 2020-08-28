"الصحة السعودية":تسجيل 1069 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

الرياض - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1069 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 312924 حالة.

واوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية /واس/، أن الوزارة سجلت 1148 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء في المملكة إلى 387403 حالات.

وذكرت أن الحالات المصابة الجديدة؛ 44% منها إناث، و56% من الذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%.. فيما بلغ عدد الوفيات 3813 حالة، بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.