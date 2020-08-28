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الإمارات تهاجم تركيا في مجلس الأمن: تسعى لزرع الفوضى في العالم العربي

06:00 م الجمعة 28 أغسطس 2020
الإمارات تهاجم تركيا في مجلس الأمن: تسعى لزرع الفوضى في العالم العربي

مجلس الأمن

وكالات:

هاجمت الإمارات تركيا في رسالة إلى مجلس الأمن، مؤكدة أن أنقرة تسعى إلى زرع الفوضى في العالم العربي.

ووفقًا لفضائية العربية، أكدت الإمارات في رسالتها أن هجوم تركيا في سوريا انتهاك للقانون الدولي، لافتة إلى أن أنقرة تنتهج سياسة خارجية عدوانية.

وأوضحت أبو ظبي أن تركيا تنتهج سياسة خارجية عدوانية، لافتة إلى أن الإمارات تعمل على تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

وتابعت رسالة الإمارات أن "تركيا تهدد باستخدام المهاجرين لتعزيز أهدافها التي تتسم بجنون العظمة".

وتزايد التوتر مؤخرا بين الإمارات وتركيا، خصوصا بعد مزاعم عدة من أنقرة بأن أبو ظبي تعمل على خلق النزاع في المنطقة، وهو ما نفته الإمارات جملة وتفصيلًا في أكثر من مناسبة.

مجلس الأمن الإمارات تركيا

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