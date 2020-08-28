التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
الرياض - أ ش أ
أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العبية السعودية.
وقال المالكي، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
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