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موسكو: قوات أمريكية في سوريا اعترضت طريق الدورية الروسية عمداً

09:18 م الخميس 27 أغسطس 2020
موسكو: قوات أمريكية في سوريا اعترضت طريق الدورية الروسية عمداً

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (أ ش أ):

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الولايات المتحدة في سوريا -التي اعترضت طريق دورية روسية- أُبلغت مسبقاً بمرور قافلة عسكرية في المنطقة إلا أنها عرقلت طريقها عمداً.

وقالت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية- في نشرتها باللغة الإنجليزية- إن وزارة الدفاع الروسية قدّمت رؤيتها الخاصة بهذا الحادث- الذي وقع شمال شرقي سوريا-، موضحة أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري جيراسيموف تواصل مع نظيره الأمريكي، مارك ميلي، عبر خط اتصال مباشر مذكراً إياه بأن قيادة التحالف على علم بمرور القافلة الروسية عبر المنطقة.

وأضافت الدفاع الروسية أن "جنود الولايات المتحدة حاولوا منع الدورية الروسية في انتهاك للاتفاقيات القائمة".

من جانبها، قالت واشنطن إن الحادث يمثل انتهاكاً لبروتوكولات الأمن والسلامة المتفق عليها مع موسكو.

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