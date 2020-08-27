تحذيرات من مخاطر صحية لـ "الحيل التجميلية" على موقع التواصل الاجتماعي

لندن- (بي بي سي):

حذرت مجموعات معنية بالرعاية الصحية من أن حيل ونصائح تجميلية منتشرة على تطبيق تيك توك قد تكون خطيرة وضارة بالصحة.

واكتشفت بي بي سي أن هذه الصيحات تشمل تبييض الأسنان واستخدام المواد اللاصقة المخصصة للرموش لجعل الشفاه تبدو أكبرحجما.

وقد انتشرت المقاطع التى تروج لهذه الصيحات على نطاق واسع مما شجع الكثيرين على تقليد هذه "الحيل التجميلية "، الأمر الذى قد يتسبب في ضرر على المدى الطويل على الأشخاص، وذلك بحسب تحذيرات المجموعات المعنية بالصحة.

وقال مسؤولون في تيك توك لبي بي سي إن مقاطع الفيديو المقصودة لم تنتهك قائمة الإرشادات الخاصة بالتطبيق.

إلا أن الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية والجمعية البريطانية لطب الأسنان ومؤسسة الجلد البريطانية - الذين استعرضوا مقاطع الفيديو – أصدروا تحذيرات اليوم بشأن نشر هذه "الحيل التجميلية" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الجمعية البريطانية لأطباء الجلد "من المهم تذكير الناس بأنه لا ينبغي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي للمعلومات بشأن الأمراض الجلدية".

و بحسب الجمعية هذه الممارسات يمكن أن تسبب خوف و الذعر غير المبررين، وتتسبب في إهدار الموارد والمال على المنتجات غير القادرة على علاج المشاكل الطبية، كما قد تؤدي إلى التأخير المحتمل في العلاج، فضلاً عن احتمال تدهور الصحة النفسية للأفراد.