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الصحة المكسيكية: 626 حالة وفاة و5267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:53 ص الخميس 27 أغسطس 2020
الصحة المكسيكية: 626 حالة وفاة و5267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 626 حالة وفاة و5267 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة الصحة، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 573888 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 62076 حالة وفاة.
وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وتجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

هذا المحتوى من

Asha
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