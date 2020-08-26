إيطاليا وإسبانيا: زيادة في حالات كورونا مع استبعاد الإغلاق

روما/ مدريد (د ب أ)

شهدت إيطاليا وإسبانيا ارتفاعا متزايدا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء مع استمرار تفشي المرض بين السياح العائدين ورواد الحفلات.

وبرغم الأرقام القاتمة، حذت إيطاليا حذو إسبانيا في رفض إمكانية إعادة فرض الإغلاق على مستوى البلاد الذي أضر بالاقتصاد. واستبعد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا هذا الإجراء في مقابلة في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح الوزير: "أستبعد فرضية إغلاق بلادنا الآن. لدينا حالات قليلة والوضع تحت السيطرة، والضغط على المستشفيات منخفض للغاية، عند الحد الأدني".

وسجلت إيطاليا، بؤرة الجائحة الأصلية في أوروبا، 1367 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء، وهو أكبر عدد منذ 12 مايو. وسجلت إسبانيا 3594 إصابة ، بما يقارب أعلى مستوى خلال أربعة أشهر عند 3715 حالة تم تسجيلها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأعلنت الحكومة الإسبانية أنها مستعدة لإرسال 2000 جندي لتتبع المخالطين إذا طلبت ذلك السلطات الإقليمية، التي تشرف على السياسة الصحية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس الثلاثاء إن فرض إغلاق آخر أمر غير مطروح.