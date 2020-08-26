العاهل البحريني وبومبيو يبحثان تعزيز التعاون المشترك

المنامة- (أ ش أ):

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزاز بلاده بعلاقاتها التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك بما يعزز مصالحهما المتبادلة على المستويات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني، مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، بمناسبة زيارته للمملكة في إطار جولته الحالية التي يقوم بها في عدد من دول المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، فقد استعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية ووسائل تطويرها والعمل المشترك وخاصة في الجوانب السياسية والإقتصادية وغيرها، مؤكدًا حرص البحرين الدائم على توثيق علاقات الشراكة الإستراتيجية.

وتم خلال اللقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة والمبادرات والجهود المبذولة لتحقيق الإستقرار والسلام فيها، بالإضافة الى تطورات الأحداث على المستوى الإقليمي والعالمي، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك، حيث شدد العاهل البحريني في هذا الجانب على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشاد بالدور الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة التدخلات الايرانية في شؤون المنطقة، وتعزيز السلم الدولي، مؤكدا دعم البحرين ومساندتها لهذه الجهود والمساعي.