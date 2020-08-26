روسيا حريصة على معرفة ما حدث للمعارض نافالني وترفض التصريحات المتسرعة
موسكو – (أ ش أ):
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده حريصة على معرفة ما حدث للمعارض الروسي أليكسي نافالني وترفض التصريحات المتسرعة في هذا الشأن.
وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء حسبما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية،:"إن الأطباء الروس لم يعثروا على مواد سامة في جسم المعارض أليكسي نافالني"، مشيرا إلى أن بلاده لا تعلم ما إذا كان الأطباء الألمان استطاعوا العثور على شيء من هذا القبيل أم لا.
وأضاف بيسكوف: " نحن نعلم أن التحليلات العديدة، التي أجراها الأطباء الروس، لم تساعد في إثبات وجود أي مادة تسببت في دخول نافالني في غيبوبة".
وتابع قائلا " لا نعرف ما إذا كان الأطباء الألمان قد نجحوا في التعرف على هذه المادة أم لا"، موضحا أن تقييمات حالة نافالني هي نفسها التي أعلنها الأطباء الروس وكذلك الألمان.
وأكد بيسكوف أن بلاده لا تعرف كيف تطورت الأحداث في اليوم الأخير، حيث أن المريض موجود في ألمانيا ، لافتا إلى أن التقييمات المتسرعة كثيرة ومنها التسمم.
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