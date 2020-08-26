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ألمانيا تمدد التحذير من السفر إلى أكثر من 160 دولة حتى 14 سبتمبر

12:40 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
ألمانيا تمدد التحذير من السفر إلى أكثر من 160 دولة حتى 14 سبتمبر

أرشيفية

برلين- (د ب أ):

مددت الحكومة الألمانية التحذير من السفر السياحي إلى أكثر من 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي بسبب جائحة كورونا لمدة أسبوعين آخرين حتى 14 سبتمبر المقبل.

وقد قرر مجلس الوزراء الألماني ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر حكومية.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أصدرت في آذار/مارس الماضي تحذيرا غير مسبوق من جميع الرحلات الدولية بغرض احتواء جائحة كورونا.

وتم رفع التحذير الألماني من السفر السياحي لأنحاء العالم في يونيو الماضي، عندما بدأت الدول الأوروبية في فتح حدودها أمام المسافرين، وسط مخاوف من أن إلغاء موسم العطلات الصيفية التقليدية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في القارة.

وظلت التحذيرات الألمانية من السفر سارية بالنسبة لأكثر من 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي. وكان من المقرر في الأساس أن تنتهي هذه الإجراءات بنهاية أغسطس الجاري.

برلين ألمانيا الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية الألمانية

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