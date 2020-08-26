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نتنياهو يقطع إجازته ويصل إلى قاعدة عسكرية لمتابعة تطورات الوضع على الحدود مع لبنان

12:14 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
نتنياهو يقطع إجازته ويصل إلى قاعدة عسكرية لمتابعة تطورات الوضع على الحدود مع لبنان

بنيامين نتنياهو

وكالات

وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى قواعد عسكرية في شمال إسرائيل لمتابعة الوضع على الحدود مع لبنان، بحسب ما ذكرت "العربية".

قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الثلاثاء، إن نتنياهو، ترأس اجتماعًا لبحث التطورات الأخيرة على الحدود مع ‎لبنان.

وقرر نتنياهو قطع إجازته والتوجه إلى مقر القيادة الشمالية لمتابعة الحادث الأمني، حيث كان يقضي إجازته في فندق قرب المنطقة التي وقع بها الحادث الأمني، حسبما ذكر مكتبه الإعلامي.

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لبنان إسرائيل

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