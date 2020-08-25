مجلس الأمن يرفض طلب واشنطن بتفعيل "سناب باك" لاستئناف العقوبات ضد إيران

وكالات

قال رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاخ جاني، اليوم الثلاثاء، إنه ليس في وضع يسمح له باتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن محاولة الولايات المتحدة إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران لأنه لا يوجد إجماع، في الهيئة المكونة من 15 عضوًا، حسبما ذكرت وكالة رويتزر للأنباء.

وأعرب 13 من أعضاء المجلس عن معارضتهم يوم الجمعة الماضية، قائلين إن تحرك واشنطن باطل بالنظر إلى أنها تستخدم عملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية التي انسحبت منها قبل عامين.

وأكد جانب، أنه ليس بالإمكان الاستمرار بطلب واشنطن تفعيل "سناب باك" ضد إيران.

واعتبر الممثل الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، الجمعة الماضية، أن إعادة فرض عقوبات أممية ستزيد من الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقدم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس الماضي، طلبًا رسميًّا إلى مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رُفعت بعد توقيع الاتفاق النووي، ثم أعادت الولايات المتحدة فرضها منفردة تحت إدارة الرئيس ترامب.