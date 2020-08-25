واشنطن تدعم إجراء تحقيق حول الاشتباه في تسميم المعارض الروسي نافالني

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاستنتاجات الأولية للخبراء الطبيين الألمان بأن الناشط المعارض الروسي أليكسي نافالني قد تم تسميمه.

وذكر بومبيو في بيان "إذا ثبت أن التقارير دقيقة، فإن الولايات المتحدة تدعم دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق شامل وهي على استعداد للمساعدة في هذا الجهد".

وأضاف: "تستحق عائلة السيد نافالني والشعب الروسي إجراء تحقيق كامل وشفاف، ومحاسبة المتورطين".