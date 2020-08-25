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واشنطن تدعم إجراء تحقيق حول الاشتباه في تسميم المعارض الروسي نافالني

08:37 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
واشنطن تدعم إجراء تحقيق حول الاشتباه في تسميم المعارض الروسي نافالني

مايك بومبيو

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاستنتاجات الأولية للخبراء الطبيين الألمان بأن الناشط المعارض الروسي أليكسي نافالني قد تم تسميمه.

وذكر بومبيو في بيان "إذا ثبت أن التقارير دقيقة، فإن الولايات المتحدة تدعم دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق شامل وهي على استعداد للمساعدة في هذا الجهد".

وأضاف: "تستحق عائلة السيد نافالني والشعب الروسي إجراء تحقيق كامل وشفاف، ومحاسبة المتورطين".

مايك بومبيو الولايات المتحدة أليكسي نافالني

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