بعد تجدد إصابة مواطن بهونج كونج.. بلجيكي وهولندي يصابان مرتين بكورونا

عواصم عالمية - (أ ش أ)

قال اختصاصيون في علم الفيروسات، إن مواطنين أوروبيين (بلجيكي وهولندي) أصيبا للمرة الثانية بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن الاختصاصي البلجيكي في علم الفيروسات مارك فان رانست قوله في تصريح لإحدى وسائل الإعلام المحلية إن سيدة بلجيكية أصيبت بعدوى كورونا للمرة الأولى في منتصف شهر مارس الماضي ثم أصيبت به للمرة الثانية في شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أن أعراض الإصابة كانت طفيفة بدرجة كافية كي تتجنب أن يتم احتجازها في المستشفى.

وأضاف قائلاً: "هذا ليس خبرًا سارًا، لأنه إذا كنت تأمل بأنه عند إصابتك بالعدوى فإنك بالتالي ستكون بعيدًا عن منطقة الخطر لفترة طويلة، ونأمل أن تكون هذه طبيعة الأمور في أغلب الحالات، لكن على أقل تقدير ظهر الآن أن هناك استثناءات".

وفي سياق متصل، قال الاختصاصي الهولندي في علم الفيروسات ماريون كوبمانز إن مريضًا متقدم في العمر لديه جهاز مناعي ضعيف أصيب بعدوى كورونا مرتين، مؤكدًا في تصريح لهيئة الإذاعة‭‭ ‬‬الوطنية الهولندية "إن.أو.إس" أن هيئة الحمض النووي الريبي "رنا" للفيروسين اللذين أصابا المريض مختلفان.

تأتي هذه الأخبار بعد الإبلاغ عن إصابة رجل يبلغ من العمر 33 عامًا يعيش في هونج كونج بفيروس كورونا المستجد مرتين هذا العام، وفقًا لبحث مبدئي.