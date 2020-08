فور وصوله الخرطوم.. آبي أحمد لـ حمدوك: شكرًا أخي على حفاوة الاستقبال

وكالات:

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، عن شكره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به فور وصوله إلى الخرطوم، في ثاني زيارة رسمية له إلى البلاد منذ قيام الثورة السودانية.

وغرّد آبي أحمد بالإنجليزية عبر تويتر عقب وصوله الخرطوم: " شكرا لأخي رئيس الوزراء السوداني حمدوك لحفاوة الاستقبال".

Thank you my brother PM @SudanPMHamdok for the warm welcome. pic.twitter.com/2d4IIsRCAl

وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدة منفصلة أن "روابط العلاقات التاريخية بيننا لا تنفصم. لقد أكدت من جديد تضامن إثيوبيا مع السودان. وفي مناقشاتنا اليوم. لايزال الالتزام بالتكامل الاقتصادي والتقدم المشترك والاستقرار الإقليمي قائما، حيث نستكشف فرص تعزيز العلاقات الثنائية".

The bonds of our historic ties are unbreakable. I reaffirmed Ethiopia’s solidarity with Sudan to @SudanPMHamdok in our discussions today. Our commitment to economic integration, joint progress & regional stability remains, as we explore opportunities to enhance bilateral ties. pic.twitter.com/bo0fnxMVRj