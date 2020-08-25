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فور وصوله الخرطوم.. آبي أحمد لـ حمدوك: شكرًا أخي على حفاوة الاستقبال

02:37 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
فور وصوله الخرطوم.. آبي أحمد لـ حمدوك: شكرًا أخي على حفاوة الاستقبال

آبي أحمد وحمدوك

وكالات:

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، عن شكره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به فور وصوله إلى الخرطوم، في ثاني زيارة رسمية له إلى البلاد منذ قيام الثورة السودانية.

وغرّد آبي أحمد بالإنجليزية عبر تويتر عقب وصوله الخرطوم: " شكرا لأخي رئيس الوزراء السوداني حمدوك لحفاوة الاستقبال".

وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدة منفصلة أن "روابط العلاقات التاريخية بيننا لا تنفصم. لقد أكدت من جديد تضامن إثيوبيا مع السودان. وفي مناقشاتنا اليوم. لايزال الالتزام بالتكامل الاقتصادي والتقدم المشترك والاستقرار الإقليمي قائما، حيث نستكشف فرص تعزيز العلاقات الثنائية".

كان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أبدى ترحيبه بزيارة نظيره الإثيوبي، آملًا في أن تسهم الزيارة فى تعزيز العلاقات القوية بين البلدين.

وغرّد حمدوك عبر تويتر بعد وصول أحمد: "ارحب بزيارة أخي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، نعمل ونأمل أن تقوي هذه الزيارة المصالح المشتركة وتُعمّق العلاقات بين بلدينا الشقيقين".

ووفق السفيرالإثيوبي الجديد لدى الخرطوم يبلتال أميرو، ستُعقد خلال الزيارة لقاءات مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

واشار السفير، وفق وكالة أنباء السودان "سونا"، إلى أن الزيارة تصب في إتجاه تعزيزالعلاقات بين البلدين وتعضد العلاقات الثنائية وتعظم الأدوارالمتبادلة بين البلدين والشعبين.

آبي أحمد الثورة السودانية الخرطوم

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