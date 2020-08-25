إيران تعلن موعد الانتخابات الرئاسية المقبل

وكالات

وافق مجلس صيانة الدستور في إيران، مساء الاثنين، على إجراء الانتخابات الرئاسية الثالثة عشر في البلاد، في ١٧ يونيو المقبل، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

من جانبه أعلن رئيس اللجنة الانتخابية الإيرانية جمال عرف، أن وزارة الداخلية اقترحت موعدين للانتخابات الرئاسية، ووافقنا على إجراء الانتخابات في يونيو المقبل.

وأضاف جمال عرف، أن تقويم الانتخابات الرئاسية يبدأ من مارس القادم وهي مرحلة استقالة المرشحين والتي يجب أن تتم قبل ثلاثة أشهر، والأمر نفسه يشمل انتخابات المجالس المحلية ومجلس خبراء القيادة، التي تتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وحول الانتخابات التكميلية للدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، قال عرف إن هذه الانتخابات ستجري في 11 سبتمبر 2021 لانتخاب 11 نائبًا من بين 22 من المرشحين الذين نالوا أكثر الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات.

وأوضح أن التقسيم الإداري للبلاد سيبقى كما هو وليس هناك نية لاستحداث محافظة جديدة غير المحافظات الإحدى والثلاثين.