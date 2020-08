الإمارات: مسبار الأمل قطع 100 مليون كيلومترًا في رحلته للمريخ

أبو ظبي - (د ب أ)

أعلنت الإمارات أن "مسبار الأمل" الذي أطلقته نحو الفضاء يوم 20 يوليو الماضي، قطع نحو خمس المسافة المقررة إلى المريخ.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن "مسبار الأمل" قد قطع نحو خمس المسافة المقررة إلى الكوكب الأحمر، وذلك بعد شهر من انطلاقه في رحلته التاريخية إلى المريخ، كأول مهمة لاستكشاف الفضاء الخارجي تقودها دولة عربية.

ونشر حاكم دبي صورة التقطها مسبار الأمل بواسطة جهاز تتبع النجوم، وقال في تغريدة على موقع تويتر اليوم الاثنين: "تجاوز المسبار 100 مليون كم في رحلته للكوكب الأحمر، المريخ أمامنا وكوكبا زحل والمشتري خلفنا كما في الصور، الوصول المتوقع فبراير 2021 بإذن الله".

The Hope probe is officially 100 million km into its journey to the Red Planet. Mars, as demonstrated in the image captured by the probe’s Star Tracker, is ahead of us, leaving Saturn and Jupiter behind. The Hope probe is expected to arrive to Mars on February 2021. pic.twitter.com/Eg2pMerc78