الإمارات: مسبار الأمل قطع 100 مليون كيلومترًا في رحلته للمريخ

أبو ظبي - (د ب أ)

أعلنت الإمارات أن "مسبار الأمل" الذي أطلقته نحو الفضاء يوم 20 يوليو الماضي، قطع نحو خمس المسافة المقررة إلى المريخ.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن "مسبار الأمل" قد قطع نحو خمس المسافة المقررة إلى الكوكب الأحمر، وذلك بعد شهر من انطلاقه في رحلته التاريخية إلى المريخ، كأول مهمة لاستكشاف الفضاء الخارجي تقودها دولة عربية.

ونشر حاكم دبي صورة التقطها مسبار الأمل بواسطة جهاز تتبع النجوم، وقال في تغريدة على موقع تويتر اليوم الاثنين: "تجاوز المسبار 100 مليون كم في رحلته للكوكب الأحمر، المريخ أمامنا وكوكبا زحل والمشتري خلفنا كما في الصور، الوصول المتوقع فبراير 2021 بإذن الله".

The Hope probe is officially 100 million km into its journey to the Red Planet. Mars, as demonstrated in the image captured by the probe’s Star Tracker, is ahead of us, leaving Saturn and Jupiter behind. The Hope probe is expected to arrive to Mars on February 2021. pic.twitter.com/Eg2pMerc78 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 24, 2020

وأضاف محمد بن راشد: "خلال أقل من 170 يومًا سنحتفي بإذن الله بدخول المسبار الإماراتي مدار الكوكب الأحمر، وستصنع الإمارات فصلا مدهشا في تاريخ البعثات المريخية في العالم".

وأكمل حاكم دبي قائلا: "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ سيحدث نقلة نوعية في قطاعات الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، وسيفتح آفاقاً علميةً جديدةً نحو مهمات فضائية أخرى".

وتابع محمد بن راشد "المرحلة المقبلة في مسيرتنا التنموية تتطلب الاستثمار العلمي الموجه في ثروتنا البشرية، نريد عقولا إماراتية تقودنا إلى المستقبل من بوابة التفوق العلمي والمعرفي".

وتعادل المسافة التي قطعها مسبار الأمل منذ إطلاقه الناجح في 20 يوليو الماضي إلى المريخ، نحو 20 بالمئة من إجمالي المسافة التي تستغرقها رحلته للوصول إلى الكوكب الأحمر والتي تقدر بـ 493 مليون كيلومتر.

وتتراوح سرعة مسبار الأمل في المرحلة الحالية بين 400ر110 إلى 400ر122 كيلومترًا في الساعة، وتساوي المسافة التي قطعها المسبار حتى الآن حوالي خُمس المسافة نحو كوكب المريخ، أي ما يعادل الرحلة من الأرض إلى القمر بواقع 130 مرة.

وسوف يعمل المسبار مع اقترابه في مراحل لاحقة من كوكب المريخ على خفض سرعته بصورة ذاتية، ووفق نظام تحكم ذكي إلى 18 ألف كيلومترا في الساعة، قبل دخول مدار الكوكب الأحمر.