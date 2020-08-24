مطار برلين الجديد يعلن موعد إقلاع أول الطائرات الحكومية

برلين - (د ب أ)

أعلنت إدارة مطار العاصمة الألمانية الجديد "بي إي آر' اليوم الاثنين، أن من المنتظر أن تقلع أول الطائرات الحكومية من المطار قبل عشرة أيام من الموعد المقرر لافتتاح المطار في نهاية أكتوبر المقبل.

وقال إنجلبرت لوتكه دالدروب، رئيس المطار، في شونيفلد اليوم الاثنين إن الحكومة الاتحادية أخطرتنا أنها ترغب في السفر (من المطار) في الحادي والعشرين من أكتوبر المقبل.

يذكر أن المطار الجديد به صالة حكومية جديدة بديلة للمرفق الموجود حاليا في مطار برلين تيجل.

وحسب تصريحات لوتكه دالدروب، فإن إجمالي ما تم استثماره في المبنى والساحة المواجهة والممرات، بلغ نحو 80 مليون يورو.

وكان من المفترض بالأساس أن يتم إنشاء مبنى متعدد بتكلفة أكبر بجوار ساحة المطار المركزي السابق في شونيفلد في ألمانيا الشرقية السابقة، وسيتم استخدام هذا المطار كجزء من المطار الجديد، وقال لوتكه دالدروب:" وهكذا يمكن معالجة حركة الطيران في ظل ظروف كورونا بشكل موثوق".

وكان يجري التخطيط لاستخدام الصالة القديمة منذ سنوات لأن أعداد الركاب في برلين ارتفعت على نحو اسرع مما كان متوقعا له في بداية بناء المطار الجديد، لكن أعدادهم تراجعت بقوة بسبب أزمة كورونا.

ومن المنتظر أن يتم تشغيل المطار الجديد في العاصمة الألمانية في نهاية أكتوبر بعد مشاكل بناء استمرت على مدار سنوات تسببت في تأخير موعد افتتاحه مرارا، وفي أعقاب ثمانية أيام على افتتاح المطار الجديد، سيخرج مطار تيجل من الخدمة.

وستحمل واجهة مطار شونيفلد لافتة "بي إي آر" صالة 5 بدلا من اللافتة الحالية "إس إف إكس" مطار شونفيلد الدولي، وسيخضع جزء من المبنى لضوابط أمنية جديدة وسيتم تزويده بنظام توجيه جديد وممرات إضافية لمدارج الهبوط والإقلاع.