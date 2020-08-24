أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي يبحثان التعاون في مكافحة كورونا

03:44 م الإثنين 24 أغسطس 2020
وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي يبحثان التعاون في مكافحة كورونا

فيروس كورونا

أبو ظبي - (د ب أ):

أجرى وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، مع وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين بحثا خلاله مسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والبحث العلمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم أن الوزيرين ناقشا سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة وباء كورونا.

ووفق الوكالة ، بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية و الطبية خاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء لفيروس كورونا إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود.

وقال العويس: " في ظل الظروف التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد على دول العالم يتوجب تضافر الجهود في مجال البحث الطبي و التي ستصب في صالح الإنسانية".

ورحب الوزير العويس بالتعاون الثنائي في هذا المجال بما يعود بالنفع على البلدين و الإنسانية جمعاء.

فيروس كورونا أبو ظبي إسرائيل

الخبر التالى:

الهواتف الذكية: تعرف على أول مدينة يابانية تحظر استخدامها أثناء السير على الأقدام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97340

    عدد المصابين

  • 65927

    عدد المتعافين

  • 5262

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23546527

    عدد المصابين

  • 16039779

    عدد المتعافين

  • 811438

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون نزع الملكية العقارية