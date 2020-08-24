وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي يبحثان التعاون في مكافحة كورونا

أبو ظبي - (د ب أ):

أجرى وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، مع وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين بحثا خلاله مسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والبحث العلمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم أن الوزيرين ناقشا سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة وباء كورونا.

ووفق الوكالة ، بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية و الطبية خاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء لفيروس كورونا إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود.

وقال العويس: " في ظل الظروف التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد على دول العالم يتوجب تضافر الجهود في مجال البحث الطبي و التي ستصب في صالح الإنسانية".

ورحب الوزير العويس بالتعاون الثنائي في هذا المجال بما يعود بالنفع على البلدين و الإنسانية جمعاء.