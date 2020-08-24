باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 293 ألفا و130 حالة

إسلام أباد - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 293 ألفا و130 حالة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الإثنين أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6244 حالة.

وأشارت القناة الباكستانية إلى أنه تم تسجيل 128 ألفا و284 حالة إصابة في إقليم "السند"، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 96 ألفا و178 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 12 ألفا و507 حالات بالإضافة إلى 15 ألفا و493 حالة في العاصمة إسلام آباد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.