أمريكا تسجل 69ر5 مليون إصابة وأكثر من 176 ألف وفاة بكورونا

نيويورك - (د ب أ):

أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 7ر0 بالمئة بالمقارنة بالفترة الزمنية نفسها يوم السبت لتصل إلى 69ر5 مليون حالة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك.

وكانت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى أمريكا دون متوسط الزيادة اليومية البالغ 8ر0 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت الولايات المتحدة حالات وفاة بفيروس كورونا بلغت 998 حالة، وهي المرة الأولى خلال خمسة أيام، التي تظهر البيانات تدني العدد عن الألف وفاة. وبلغ إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة 176 ألفا و583 حالة وفاة.

وذكرت بلومبرج أن ولاية فلوريدا سجلت أكثر من 600 ألف إصابة على الرغم من تباطؤ الإصابات والوفيات.

وسجلت فلوريدا 600 ألفا و571 حالة اليوم الأحد، بارتفاع نسبته 5ر0 بالمئة عن يوم السبت، وذلك مقارنة مع متوسط زيادة بلغ 7ر0 بالمئة في الأيام السبعة السابقة.

وسجلت نيويورك مستويات تدني جديدة سواء بالنسبة للمرضى الذين يتم علاجهم من الفيروس بالمستشفى أو في وحدات العناية المركزية خلال يوم واحد.

وتراجع عدد المرضى بالفيروس في نيويورك إلى 472 حالة ومرضى العناية المركزية إلى 110 مرضى، وهما الأدنى منذ منتصف مارس. ويمثل ذلك اليوم السادس عشر على التوالي لنتائج إيجابية بالفيروس دون نسبة 1 بالمئة.

وكانت ولاية كاليفورنيا صاحبة العدد الأكبر لحالات الإصابة المؤكدة بعدد بلغ 667 ألفا و566 حالة بزيادة نسبتها 9ر0 بالمئة عن الفترة الزمنية نفسها من يوم السبت.

وشهدت هواوي زيادة بنسبة 7ر4 بالمئة في عدد حالات الإصابة بالمقارنة باليوم السابق، ليصل إجماليها إلى 6356 حالة.

وشهدت ولاية تكساس العدد الأكبر للوفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث توفي 159 شخصا بمرض كوفيد-19.