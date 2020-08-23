لافروف: المحاولات الأمريكية لاستعادة العقوبات ضد إيران عبر الأمم المتحدة ستُمنى بالفشل

موسكو - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن محاولات الولايات المتحدة لدفع مجلس الأمن الدولي لإعادة العقوبات ضد إيران ستفشل.

وقال لافروف - في تصريحات اليوم الأحد أمام منتدى للشباب في روسيا - " انسحب الأميركيون من الاتفاق مع إيران، وببساطة أغلقوا الباب".

وأضاف" أن محاولات واشنطن تخلق أزمة في مجلس الأمن الدولي، ولكننا سنتغلب على هذه الأزمة"، لافتا إلى أن محاولات الاستخدام غير القانوني للقرار، الذي انتهكه الأميركيون أنفسهم، لن تنجح.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الخميس الماضي أنه طلب من وزير خارجيته مايك بومبيو إخطار مجلس الأمن الدولي بعزم واشنطن إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.