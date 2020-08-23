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وساطة مفاوضات السلام السودانية: مقترحان حول دمج القوات في مسار دارفور

07:31 م الأحد 23 أغسطس 2020
وساطة مفاوضات السلام السودانية: مقترحان حول دمج القوات في مسار دارفور

وساطة مفاوضات السلام السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):

كشف مقرر لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، أن عملية التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية المتعلق بمسار دارفور (غرب السودان)، اكتملت حول معظم القضايا، ما عدا قضية "دمج القوات".

وقال مطوك - في تصريحات صحفية عقب جلسة مفاوضات في جوبا بين وفد الحكومة برئاسة محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة ووفد قيادات "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية) - إن وفد الحكومة المفاوض يرى أن يتم دمج القوات في مدى زمني أقصاه ٣٩ شهرًا، فيما اقترح وفد الحركات المسلحة أن يتم الدمج على مدى ٧ سنوات.

وأضاف أن الوساطة قررت تسلم المقترحين والدعوة لعقد اجتماع مساء اليوم في جوبا، على مستوى قيادات الوفود المتفاوضة، حيث يرأس الوفد الحكومي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، وقيادات وفود الحركات المسلحة، لحسم هذا الملف.

وأوضح مطوك أن الوفدين فرغا من مراجعة وتنقيح أوراق القضايا السياسية المتعلقة بمسار دارفور، والتي سبق أن تم الاتفاق حولها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن تلك الأوراق تتضمن قضايا العدالة الانتقالية والأرض وقضايا النازحين واللاجئين والمزارعين والرعاة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة لصياغة هذه الأوراق في شكلها النهائي ليتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، في موعد سيُحدد في جلسة تُعقد صباح غد.

هذا المحتوى من

Asha
مفاوضات السلام السودان دارفور

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