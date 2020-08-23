عطل في جسر "تاوير بريدج" في لندن يتسبب بأزمة سير خانقة
لندن- (أ ف ب):
تعطل برج "تاوير بريدج" المتحرك الشهير على نهر تيمز في لندن وهو على ارتفاع عال، أمس السبت، بعدما رفع للسماح بمرور مركب، "بسبب مشاكل تقنية" ما أثار أزمة سير خانقة.
وأغلق الجسر امام حركة السير ساعات عدة بعد الظهر ومساء. وأوضحت الشركة المشغلة للجسر في تغريدة أن الجسر "واجه مشاكل تقنية".
بني الجسر بين 1886 و1894 وهو يرفع حوالى 800 مرة سنويا للسماح بحركة الملاحة عبر نهر تيمز.
وأعلنت الشرطة إغلاقه قرابة الساعة 17:00 السبت (16:00 بتوقيت جرينتش). وأعيد فتحه أمام المارة بعد ساعة على ذلك إلا أن السيارات اضطرت للانتظار ساعات عدة لسلوكه مجددا.
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