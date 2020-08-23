أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

وزير خارجية روسيا: لا أذرع قانونية لدى واشنطن لإعادة العقوبات الأممية ضد إيران

06:24 ص الأحد 23 أغسطس 2020
وزير خارجية روسيا: لا أذرع قانونية لدى واشنطن لإعادة العقوبات الأممية ضد إيران

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو - (د ب أ):
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إن الولايات لا تملك الوسائل القانونية اللازمة لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وأضاف لافروف في تصريحات لقناة "روسيا-1" أن الولايات المتحدة "ستحاول... إعادة العقوبات الملزمة على جميع الدول عبر لجوئها إلى أساليب قانونية وشرعية من حيث الشكل، لكنها لن تفلح في ذلك، لا لشيء إلا لأن الدولة التي انتهكت حزمة الاتفاقات التي وافق عليها مجلس الأمن وانسحبت من هذه الحزمة بصورة رسمية، لا تملك أذرعا قانونية كي تسير مثل هذه العملية".

وأضاف لافروف في التصريحات أمس السبت أنه حاول نقل هذا الاعتبار إلى سمع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، "بكل صراحة"، مؤكدا أن روسيا تعمل مع الولايات المتحدة وسائر الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وأن "غالبية الدول تدرك أن المحاولة الأمريكية غير صائبة وغير بناءة".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن المحاولة الأمريكية "محكوم عليها بالفشل في كل حال من الأحوال"، لكنها قد تسبب بحدوث "فضيحة ضخمة، وانشقاق" في مجلس الأمن، مما سيؤدي، في نهاية المطاف، إلى تقويض مصداقية المجلس.

وأوضح لافروف: "الحديث يدور عن أن إحدى الدول التي بادرت إلى صياغة قرار بشأن البرنامج النووي الإيراني تم تبنيه بالإجماع، أعلنت أنها لن تنفذ ما تعهدت بتنفيذه، لكنها ستطالب الآخرين بالتجاوب مع أمانيها".

وأكد وزير الخارجية الروسي: "لن تنجح الولايات المتحدة في انتهاك قرار مجلس الأمن وتشويه معنى قراره المثبت من قبل القانون الدولي، تشويها فادحا، لكن بإمكانها إلحاق الضرر بمجلس الأمن الدولي," بحسب ما أورده موقع قناة "آر تي عربي" في وقت متأخر أمس.

وقام وزير الخارجية الأمريكي يوم الخميس الماضي بزيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أبلغ مجلس الأمن رسميا بمبادرة واشنطن الرامية إلى إعادة جميع العقوبات الأممية المفروضة على إيران، والتي تم تعليقها عقب التوصل لاتفاق نووي بين القوى العالمية الكبرى وإيران في عام 2015. وانسحبت الولايات المتحدة "أحاديا" من الاتفاق في مايو من عام 2018.

ووفقا لبنود القرار الذي ثبت به مجلس الأمن دخول الاتفاق النووي منع طهران حيز التنفيذ، بدأت يوم الخميس، مع الإبلاغ الأمريكي، فترة الـ 30 يوما، التي ستتم بعد انقضائها إعادة فرض العقوبات الأممية المعلقة على إيران بكاملها، ما لم يتبن مجلس الأمن قرارا خاصا يمدد تعليقها.

سيرجي لافروف الخارجية الروسية عقوبات إيران أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان