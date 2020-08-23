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فرنسا تسجل 3602 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

12:19 ص الأحد 23 أغسطس 2020
فرنسا تسجل 3602 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

فيروس كورونا

باريس - (د ب أ)

سجلت فرنسا، 3602 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ظل ارتفاع الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء أوروبا ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 238002 حالة وبينما كان عدد الحالات المسجل اليوم السبت أقل من الـ 4586 حالة التي سجلها هيئة الصحة الحكومية أمس الجمعة، لا يزال العدد أعلى من مستويات الحالات منذ مايو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإصابة ، لا تزال الوفيات أقل بكثير من تلك التي تم تسجيلها في وقت سابق من العام الجاري. وتم تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 30512.

فيروس كورونا فرنسا كوفيد19

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