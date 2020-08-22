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المملكة المتحدة تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ شهرين

09:36 م السبت 22 أغسطس 2020
المملكة المتحدة تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ شهرين

فيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم السبت تسجيل 1288 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في حصيلة إصابات هي الأعلى منذ أكثر من شهرين.

وتمثل البيانات الأخيرة ارتفاعا في حالات الوفاة والإصابة اليومية عن اليوم السابق، حين سُجلت 1033 إصابة وحالتي وفاة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، كما تعد حالات الإصابة في اليوم الأخير الأعلى منذ 20 يونيو الماضي، والذي شهد تشخيص إصابة 1295 شخصا بـ/كوفيد-19/.

وبلغ بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في المملكة المتحدة 324 ألفا و601 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات المسجلة 41 ألفا و423 حالة.

وتأتي تلك الزيادة مع توسع الحكومة البريطانية في إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس من أجل تسهيل احتواء انتشاره وتخفيف القيود التي أعاقت الحركة الاقتصادية.

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