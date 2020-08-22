الحكومة الألمانية تأمل في نجاح علاج المعارض الروسي

برلين - (د ب أ):

عقب استقبال مستشفى "شاريتيه" في برلين للناشط المعارض الروسي أليكسي نافالني، أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في نجاح علاجه.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم السبت ردا على استفسار: "الحكومة الألمانية تأمل في أن يؤدي العلاج في شاريتيه إلى تحسن حالته والشفاء التام".

ومن المنتظر أن يتلقى نافالني، 44 عاما، العلاج في مستشفى شاريتيه من أعراض تسمم خطيرة ظهرت عليه أثناء رحلة جوية في روسيا.

وكان السياسي المعارض قد وصل إلى مطار برلين تيجل على متن طائرة خاصة في وقت سابق حسبما أعلنت كيرا يارمش، المتحدثة باسمه، والمنتج السينمائي ياكا بيتسيلي، وتم نقله إلى المستشفى على متن سيارة رعاية مركزة تابعة للجيش الألماني.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال بيتسيلي إن حالة نافالني أثناء الرحلة الجوية وبعد الهبوط في برلين كانت "مستقرة"، وشارك بيتسيلي في توفير طائرة إنقاذ مجهزة بفريق طبي من ألمانيا لنقل نافالني من روسيا.

وكان مستشفى أومسك الروسي قد تخلى أمس الجمعة بعد أخذ ورد استمر لساعات، عن تحفظه حيال نقل نافالني إلى ألمانيا.

ووفقا لما تم التصريح به، فقد كانت زوجة نافالني برفقة زوجها في رحلته إلى ألمانيا.

وكانت يارمش قد اتهمت في وقت سابق السلطات الروسية باحتجاز نافالني للتستر على حقيقة أنه قد تم تسميمه، ورفض مستشفى أومسك الاتهامات قائلا إن الفحوص لم تكشف عن أي دليل على التسمم.