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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا

10:27 ص السبت 22 أغسطس 2020
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا

الولايات المتحدة

واشنطن - أ ش أ

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت 48 ألفا و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1108 حالات وفاة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت قناة "سي إن إن' الأمريكية اليوم السبت أنه بحسب إحصاءات الجامعة الأمريكية وصل إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين و622 ألفا و540 إصابة، بينها 175 ألفا و363 حالة وفاة.

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