الولايات المتحدة تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا

واشنطن - أ ش أ

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت 48 ألفا و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1108 حالات وفاة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت قناة "سي إن إن' الأمريكية اليوم السبت أنه بحسب إحصاءات الجامعة الأمريكية وصل إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين و622 ألفا و540 إصابة، بينها 175 ألفا و363 حالة وفاة.