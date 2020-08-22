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الهند تسجل 69 ألفا و878 إصابة جديدة بكورونا

09:03 ص السبت 22 أغسطس 2020
الهند تسجل 69 ألفا و878 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

نيودلهي- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم /السبت/ تسجيل 69 ألفا و878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية أن الزيادة الجديدة التي تم تسجيلها رفعت إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في عموم البلاد إلى 2 مليون و975 ألفا و701 مصابا، مضيفة أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغت 55 ألفا و794 وفاة بعد تسجيل 945 حالة وفاة على مدار 24 ساعة الماضية.

وأشارت القناة الهندية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن وصل إلى 2 مليون و222 ألف شخص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
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