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ألمانيا: المسافرون إلى لاتفيا سيخضعون لحجر صحي مدته 14يومًا

03:49 ص السبت 22 أغسطس 2020
ألمانيا: المسافرون إلى لاتفيا سيخضعون لحجر صحي مدته 14يومًا

الخارجية الألمانية

برلين- (د ب أ):
أعلنت الخارجية الألمانية في برلين، اليوم السبت، أن المسافرين من ألمانيا سيخضعون لحجر صحي مدته 14 يومًا بعد وصولهم إلى لاتفيا.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا.

وتطلب لاتفيا الحجر الصحي لمدة 14 يومًا لجميع المسافرين من البلدان التي تسجل أكثر من 16 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في غضون أسبوعين.

وجاء في بيان صادر عن مركز لاتفيا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الأشخاص الذين وصلوا من بلدان يتجاوز فيها العدد التراكمي لحالات الإصابة بكوفيد 19، 16 إصابة لكل 100 ألف شخص يجب أن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يوما بعد وصولهم إلى البلاد.

كما اقترح أن ينظر الزائرون المحتملون من ألمانيا ما إذا كانت رحلتهم ضرورية.​

الخارجية الألمانية لاتفيا الحجر الصحي فيروس كورونا

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